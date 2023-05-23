"Энергоатом" и "Укргидроэнерго" получили 80 млрд грн ущерба из-за действующего тарифа на электричество для населения - Минэнерго
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В результате обстрелов энергосистемы Украина потеряла 44% атомной генерации, а также почти 78% мощностей ТЭС и 60% - ТЭЦ
Из-за компенсации тарифа для населения государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", на которых возложена обязанность по финансированию тарифа, понесли более 80 млрд грн ущерба.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Фарид Сафаров.
"Энергоатом" и "Укргидроэнерго" понесли более 80 миллиардов гривен ущерба только из-за того, что они фактически компенсируют эту разницу в тарифе", — сказал он.
Сафаров подчеркнул, что в результате обстрелов энергосистемы Украина потеряла 44% атомной генерации, а также почти 78% мощностей ТЭС и 60% ТЭЦ.
Он добавил, что после роста тарифа за счет бюджета будет выделяться монетарная помощь тем слоям населения, для которых этот рост будет достаточно критичным.
Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявляли, что "Энергоатом" уже не может покрывать льготный тариф на электроэнергию для населения.
Также глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявлял, что причина повышения тарифа на электроэнергию для населения — необходимость восстановления энергетической инфраструктуры после обстрелов.