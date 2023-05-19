В Украине планируют поднять тарифы на электричество: сколько будем платить летом

Суммы в платежках значительно вырастут

В Украине летом могут существенно вырасти цены на электроэнергию для бытовых потребителей.

Как рассказал в эфире ICTV, народный депутат Сергей Нагорняк, правительство планирует поднять ее стоимость до 2,88 гривны за кВт-час.

По его словам, в настоящее время два основных производителя электричества в Украине "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продают энергию украинцам в два, а то и в три раза дешевле ее себестоимости.

"На сегодня Национальный регулятор (НКРЭКУ, — ред.) рассматривает потенциальное повышение тарифов для всех категорий населения с 1,44 грн, предварительно, до 2,88 гривны", — сказал Нагорняк.

По его словам, повышение тарифов может произойти уже 1 июня текущего года.

Таким образом, по предварительным подсчетам, каждая среднестатистическая семья увидит в платежках суммы на 200-300 гривен выше, чем было ранее.

При этом, нардеп добавил, что те домохозяйства, которые получали субсидии ранее, будут получать их и впредь.

Как сообщалось ранее, инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал "Телеграфу", почему Украине не избежать роста тарифов на электричество для населения.