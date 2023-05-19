В Украине планируют поднять тарифы на электричество: сколько будем платить летом
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Суммы в платежках значительно вырастут
В Украине летом могут существенно вырасти цены на электроэнергию для бытовых потребителей.
Как рассказал в эфире ICTV, народный депутат Сергей Нагорняк, правительство планирует поднять ее стоимость до 2,88 гривны за кВт-час.
По его словам, в настоящее время два основных производителя электричества в Украине "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продают энергию украинцам в два, а то и в три раза дешевле ее себестоимости.
"На сегодня Национальный регулятор (НКРЭКУ, — ред.) рассматривает потенциальное повышение тарифов для всех категорий населения с 1,44 грн, предварительно, до 2,88 гривны", — сказал Нагорняк.
По его словам, повышение тарифов может произойти уже 1 июня текущего года.
Таким образом, по предварительным подсчетам, каждая среднестатистическая семья увидит в платежках суммы на 200-300 гривен выше, чем было ранее.
При этом, нардеп добавил, что те домохозяйства, которые получали субсидии ранее, будут получать их и впредь.
Как сообщалось ранее, инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал "Телеграфу", почему Украине не избежать роста тарифов на электричество для населения.