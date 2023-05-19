В Україні планують підняти тарифи на електрику: скільки платитимемо влітку

Суми у платіжках значно зростуть

В Україні влітку можуть суттєво зрости ціни на електроенергію для побутових споживачів.

Як розповів в ефірі ICTV, народний депутат Сергій Нагорняк, уряд планує підняти її вартість до 2,88 гривні за кВт-годину.

За його словами, наразі два основні виробники електрики в Україні "Енергоатом" і "Укргідроенерго" продають енергію українцям у два, а то й утричі дешевше за її собівартість.

"На сьогодні Національний регулятор (НКРЕКП, — ред.) розглядає потенційне підвищення тарифів для всіх категорій населення з 1,44 грн, попередньо до 2,88 гривні", — сказав Нагорняк.

З його слів, підвищення тарифів може відбутися вже 1 червня поточного року.

Таким чином, за попередніми підрахунками, кожна середньостатистична сім’я побачить у платіжках суми на 200-300 гривень вищу, ніж було раніше.

При цьому нардеп додав, що ті домогосподарства, які отримували субсидії раніше, отримуватимуть їх і надалі.

Як повідомлялося раніше, інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів "Телеграфу", чому Україні не уникнути зростання тарифів на електрику для населення.