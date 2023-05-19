Кияни наростили борги за комунальні послуги, а деяким ОСББ вже блокують рахунки

Чи законно викручують руки будинковим об'єднанням і що робити киянам

У Києві за більш, аніж рік широкомасштабного вторгнення рф і на тлі постійних ракетних ударів продовжує погіршуватися ситуація зі сплатою комунальних послуг.

Про це йдеться у відповіді Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА на запит "Телеграфу".

Як повідомляється, станом на 30 квітня 2023 року рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг (з урахуванням сплат за інші періоди) становив:

- опалення — 79,8% (за минулий рік цей рівень становив 87,05%, а 2021-го — 95,27%);

- постачання гарячої води — 78,07% (2022 р. — 80%; 2021 р. — 87,07%);

- холодне водопостачання і водовідведення — 91,17% (2022 р. — 89,53%; 2021 р. — 97,12%);

- утримання будинків та прибудинкових територій — 90,88% (2022 р. — 87,51%; 2021 р. — 94,48%);

- поводження з побутовими відходами — 90,7% (2022 р. — 86,6%; 2021 р. — 92,9%).

Таким чином, порівнюючи показники довоєнного 2021 року з динамікою станом на початок травня-2023, рівень сплати містянами за комунальні послуги знизився від 2% (за вивезення сміття) до 15,5% (опалення).

"Незважаючи на зменшення рівня розрахунків, житлово-комунальні послуги надаються населенню м.Києва виконавцями цих послуг своєчасно, якісно та в повному обсязі", — повідомила "Телеграфу" перший заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Олена Басурова.

Падіння рівня сплати за компослуги в 2022 р. можна списати на воєнний чинник і виїзд значної кількості киян (особливо в перші місяці після вторгнення рф) з міста. Втім, чому заборгованість зростає зараз, коли кількість населення досягла практично довоєнного рівня, залишається не до кінця зрозумілим.

Більш того, як нагадують в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється:

- нарахування, стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги (ЖКП);

- припинення/зупинення надання ЖКП населенню у разі їхньої неоплати або оплати не в повному обсязі;

- стягнення заборгованості за компослуги, утвореної після 24 лютого 2022 року з дати початку по дату завершення бойових дій.

Ці норми прописані у постанові Кабміну №206 від 5 березня 2022 р.

Що не так деякими керуючими компаніями і ОСББ?

Втім, як стало відомо "Телеграфу", сьогодні у Києві через заборгованість за компослуги деяким ОСББ та окремим керуючим компаніям вже почали блокувати рахунки. А окремим споживачам енергетики почали вимикати світло у квартирах і навіть демонтувати лічильники.

Щитова в одному з будинків Шевченківського району після демонтажу лічильника

Як повідомив у коментарі "Телеграфу" адвокат Вадим Чунжин (відомий правозахисник, який зокрема вигравав позови проти "Київтеплоенерго"), з блокуванням рахунків зараз, як правило, зіштовхуються здебільшого приватні керуючі компанії та ОСББ. І це відбувається з двох причин.

"По-перше, такі приватні компанії та ОСББ, що обслуговують багатоквартирні будинки (ті ж самі нові ЖК) встановлюють значні непрозорі тарифи та платежі для мешканців. Ці тарифи, зокрема, на обслуговування прибудинкової території, в рази (а то і в десятки разів) більші, аніж у середньому по місту. Відповідно, коли після 24 лютого 2022 р. з міста виїхало чимало киян, утворилась заборгованість. Крім того, запитання до самих тарифів, як вони формуються і чому вони такі високі?!" — цікавиться експерт.

На його думку, керуючі компанії та ОСББ мають у цьому комерційний інтерес, виводячі кошти споживачів своїм підрядникам.

"По-друге, зустрічаються випадки, коли керуючі компанії та ОСББ, отримуючи кошти від споживачів, навіть не укладають акти виконаних робіт з підрядниками та постачальниками комунальних послуг. Відповідно, підрядні компанії та постачальники комунальних послуг не отримують гроші за послуги, а фінанси з рахунків ОСББ виводять "наліво", — зазначає Чунжин.

За його словами, підрядники висувають претензії несумлінним жекам, і одним з механізмів впливу на них є блокування рахунків. Це законний інструмент.

"Знаю випадки, коли за такої ситуації, мешканці самі буквально збирали готівкові кошти та переказували їх надавачам послуг, щоб розморозити рахунки такого проблемного ОСББ і, наприклад, щоб поновити вивезення сміття тощо. Тому напряму́ укладати договори з постачальниками послуг з центрального опалення, водопостачання, водовідведення, газопостачання буде більш надійно для споживча, аніж сплачувати ці всі послуги через керуючу компанію", — пояснює правозахисник.

Зазначимо, в комунальних керуючих компаніях проблема стоїть не так гостро, адже мешканці здебільшого мають особові рахунки для оплати електрики, газу, водо- і теплопостачання. Тож на плечі управителів лягає тільки прибудинкова територія, вивезення сміття та інші додаткові послуги (ремонт, озеленення тощо). Останні послуги комунальні ОСББ і керуючі компанії замовляють підрядникам, коли на рахунках є достатньо коштів, або міська влада дає під ці витрати цільове фінансування.

Як повідомлялося, в Україні готуються до підвищення тарифів на два види комунальних послуг. Ідеться про електроенергію та послуги водопостачання/водовідведення. Це також пов’язано із колосальними боргами українців за комунальні послуги — близько 35,35-50 млрд грн, за різними оцінками.

Втім, навіть якщо у Києві зменшиться рівень заборгованості за комуналку, великим запитанням залишатиметься, чи не зросте борг за послуги ЖКГ після чергового підвищення.

Докладніше про те, на скільки можуть змінитись ціни на електроенергію, читайте у матеріалі: У травні за світло заплатимо більше? "Телеграф" дізнався, які тарифи приготували для українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав про те, що в Нацкомісії розповіли українцям, чи будуть 2023 року підвищувати тарифи на воду.