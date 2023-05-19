Киевляне нарастили долги за коммунальные услуги, а некоторым ОСМД уже блокируют счета

Законно ли выкручивают руки домовым объединением и что делать киевлянам

В Киеве за более чем год широкомасштабного вторжения россии и на фоне постоянных ракетных ударов продолжает ухудшаться ситуация с оплатой коммунальных услуг.

Об этом говорится в ответе Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА на запрос "Телеграфа".

Как сообщается, по состоянию на 30 апреля 2023 г. уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг (с учетом уплат за другие периоды) составлял:

- отопление — 79,8% (за прошлый год этот уровень составлял 87,05%, а в 2021-м — 95,27% );

- горячее водоснабжение — 78,07% (2022 г. — 80% ; 2021 г. — 87,07% );

- холодное водоснабжение и водоотвод — 91,17% (2022 г. — 89,53% ; 2021 г. — 97,12% );

- содержание домов и придомовых территорий — 90,88% (2022 г. — 87,51% ; 2021 г. — 94,48% );

- обращение с бытовыми отходами — 90,7% (2022 г. — 86,6% ; 2021 г. — 92,9% ).

Таким образом, сравнивая показатели довоенного 2021 года с динамикой по состоянию на начало мая-2023, уровень оплаты горожан за коммунальные услуги снизился от 2% (за вывоз мусора) до 15,5% (отопление).

"Несмотря на уменьшение уровня расчетов, жилищно-коммунальные услуги предоставляются населению г.Киева исполнителями этих услуг своевременно, качественно и в полном объеме", — сообщила "Телеграфу" первый заместитель директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Елена Басурова.

Падение уровня оплаты за коммунальные услуги в 2022 г. можно списать на военный фактор и выезд значительного количества киевлян (особенно в первые месяцы после вторжения россии ) из города. Впрочем, почему задолженность растет сейчас, когда количество горожан в столице достигло практически довоенного уровня, остается не до конца понятным.

Более того, как напоминают в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры, до прекращения или отмены военного положения в Украине запрещается:

- начисление, а также взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ);

- прекращение/остановка предоставления ЖКУ населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме;

- взыскание задолженности за коммунальные услуги, образованной после 24 февраля 2022 года, с даты начала по дату завершения боевых действий.

Эти нормы прописаны в постановлении Кабмина №206 от 5 марта 2022 г.

Что не так с некоторыми управляющими компаниями и ОСМД?

Впрочем, как стало известно "Телеграфу", сегодня в Киеве из-за задолженности за коммунальные услуги некоторым ОСМД и отдельным управляющим компаниям уже начали блокировать счета. А отдельным потребителям энергетики начали отключать свет в квартирах и даже демонтировать счетчики.

Щитовая в одном из домов Шевченковского района после демонтажа счетчика

Как сообщил в комментарии "Телеграфу" адвокат Вадим Чунжин (известный правозащитник, который в частности выигрывал иски против "Киевтеплоэнерго"), с блокировкой счетов сейчас, как правило, сталкиваются в основном частные управляющие компании и ОСМД. И это происходит по двум причинам.

"Во-первых, такие частные компании и ОСМД, обслуживающие многоквартирные дома (те же — новые ЖК) устанавливают значительные непрозрачные тарифы и платежи для жильцов. Эти тарифы в частности на обслуживание придомовой территории, в разы (а то и в десятки раз) больше, чем в среднем по городу. Соответственно, когда после 24 февраля 2022 г. из города выехало немало киевлян, образовалась задолженность. Кроме того, есть вопросы и к самим тарифам, как они формируются и почему они так высоки?!", — интересуется эксперт.

По его мнению, управляющие компании и ОСМД имеют в этом коммерческий интерес, выводя средства потребителей своим подрядчикам.

"Во-вторых, встречаются случаи, когда управляющие компании и ОСМД, получая средства от потребителей, даже не заключают акты выполненных работ с подрядчиками и поставщиками коммунальных услуг. Соответственно, подрядные компании и поставщики коммунальных услуг не получают деньги за услуги, а финансы со счетов ОСМД выводят "налево", — отмечает Чунжин.

По его словам, подрядчики выдвигают претензии недобросовестным ЖЭКам, и одним из механизмов влияния на них является блокирование счетов. Это законный инструмент.

"Знаю случаи, когда в такой ситуации, жители сами буквально собирали наличные средства и переводили их предоставлятелям услуг, чтобы разморозить счета такого проблемного ОСМД и, например, чтобы возобновить вывоз мусора и т.д. Поэтому напрямую заключать договора с поставщиками услуг по центральному отоплению, водоснабжению, водоотводу, газоснабжению будет более надежным для потребителя, чем оплачивать все эти услуги через управляющую компанию", — объясняет правозащитник.

Отметим, в коммунальных управляющих компаниях проблема стоит не так остро, ведь у жителей по большей части есть личные счета для оплаты электричества, газа, водо- и теплоснабжения. Поэтому на плечи домоуправителей ложится только придомовая территория, вывоз мусора и другие дополнительные услуги (ремонт, озеленение и т.п.). Последние услуги коммунальные ОСМД и управляющие компании заказывают подрядчикам, когда на счетах достаточно средств, или городские власти предоставляют под эти расходы целевое финансирование.

Как сообщалось, в Украине готовятся к повышению тарифов на два вида коммунальных услуг. Речь идет об электроэнергии и услугах водоснабжения/водоотвода. Это также связано с колоссальными долгами украинцев за коммунальные услуги — около 35,35-50 млрд грн, по разным оценкам.

Впрочем, даже если в Киеве снизится уровень задолженности за коммуналку, большим вопросом будет оставаться, не вырастет ли долг за услуги ЖКХ после очередного повышения.

Подробнее о том, как могут измениться цены на электроэнергию, читайте в материале: В мае за свет заплатим больше? "Телеграф" узнал, какие тарифы приготовили для украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал о том, что в Нацкомиссии рассказали украинцам, будут ли в 2023 году повышать тарифы на воду.