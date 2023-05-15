Субсидии и долги за коммуналку: кого лишат выплат, а кто может "проскочить"

В Украине субсидии могут отменить из-за долгов по коммуналке

Если домохозяйство имеет просроченную задолженность по оплате коммунальных услуг, то ему прекратят назначать субсидии.

"Телеграф" разбирался в том, кого из должников точно лишат выплат, а у кого есть шанс сохранить их.

По украинским законам, субсидии лишают те домохозяйства, у которых есть задолженность более трех месяцев, а ее сумма установлена на уровне 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен).

Как сообщали в ПФУ, при этом субсидии могут не отменять тем, у кого есть задолженность за газ и его распределение. Доказать "невиновность" получатель субсидии может при помощи решения суда в случае отсутствия счетчиков.

Кроме того, граждан не лишат субсидий при условии:

документального подтверждения уплаты долга или заключения договора о его реструктуризации

обжалования потребителем задолженности в судебном порядке в течение двух месяцев с начала сезона.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в каком случае в Пенсионном фонде Украины могут "попросить" вернуть компенсацию на оплату коммунальных услуг. Для этого существует лишь два повода.