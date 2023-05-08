Есть две причины: когда украинцев могут заставить вернуть субсидию государству

В Пенсионном фонде рассказали, когда субсидию нужно будет вернуть государству

Украинцы, которые не имеют возможности самостоятельно оплатить счета за коммуналку, получают субсидию. При этом некоторым гражданам выделенные от государства деньги придется вернуть.

Как сообщили в Пенсионном фонде, есть два случая, при которых компенсацию на оплату коммуналки могут "попросить" обратно.

В каком случае деньги придется вернуть?

Если в заявлении или декларации членов домовладения указали недостоверную информацию, что в итоге повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, который в результате превысил десять не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 грн); Когда получатель субсидии не сообщил об обстоятельствах, которые влияют на пересмотр права на назначение жилищной субсидии или его размеры, в течение 30 календарных дней со дня их возникновения.

В ведомстве отметили, что при назначении жилищной субсидии на следующий период уполномоченный орган может удержать сумму излишне выплаченной жилищной субсидии. При этом текущие выплаты не могут быть уменьшены более, чем на 20%.

Ранее "Телеграф" писал о том, кому в Украине должны платить субсидию и как узнать ее размер.