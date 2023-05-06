Даже не нужно будет обращаться лично: механизм предоставления субсидий усовершенствуют

Украинцев будут извещать о праве на получение субсидии на оплату коммуналки

Некоторым украинцам для получения субсидии нужно повторно подавать документы, а механизм назначения пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг планируют усовершенствовать. В частности, человеку, имеющему право на получение субсидии, будут сообщать об этом, не дожидаясь его обращения.

Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире "Украинского радио".

По ее словам, в Украине проводится цифровизация социальной помощи, и прежде всего она коснется именно субсидий, ведь это массовая помощь, охватывающая 2,2 млн хозяйств. Планируется увеличить количество реестров, которые будут предоставлять информацию Пенсионному фонду, в частности, о доходах граждан. Это позволит автоматически определять право человека на получение пособия по оплате коммуналки.

"Мы сможем сказать: вы имеете право на субсидию. Мы видим, что вас пять членов семьи проживают вместе, вот ваши доходы — мы совершили такой обмен, такую верификацию. Ваши расходы по коммуналке больше, чем ваши доходы в процентном соотношении — мы можем вам такую помощь предложить", — объяснила Жолнович, как это будет работать.

Человек, получивший такое уведомление, будет решать, нужна ли ему жилищная субсидия. Если он подтвердит заявку, для него будет сформирован пакет необходимых документов.

Сообщения о праве получать субсидию планируют рассылать через приложение "Дия", личный кабинет на портале электронных услуг ПФ или смс-сообщением. В первых двух случаях человек сможет подтвердить подачу заявки на помощь онлайн. В случае же смс-сообщения, для оформления помощи нужно будет лично обратиться в ЦНАП, сервисный центр ПФУ или уполномоченные местные органы власти.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кому должны платить субсидию и как правильно рассчитать ее размер.