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Визит в ПФУ обязателен: в каких случаях для получения субсидии нужно снова подавать документы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Человек получает субсидию от государства напрямую Новость обновлена 04 мая 2023, 07:59
Человек получает субсидию от государства напрямую. Фото Открытые источники

На сообщение ПФУ об изменениях имущественного положения отводится 30 дней

Субсидия на неотапливаемый сезон с 1 мая по 30 сентября продолжается для большинства получателей автоматически, как и в будущем на отопительный сезон. Однако есть и те, кому нужно сообщить об изменениях в имущественном статусе или составе семьи, или вообще снова подавать документы.

Напомним, что при изменениях в основных показателях — количестве людей, полученных больших доходах или семейном положении, нужно сообщить в ПФУ в течение 30 дней. Для пяти категорий получателей обращение обязательно, если они хотят получать субсидию и в неотапливаемый период.

Им придется снова пройти процедуру подачи документов на получение субсидии. Личное обращение потребуется в следующих случаях:

  • среди членов семьи или домохозяйства есть ВПЛ,
  • проживание в арендованном жилье,
  • проживающих меньше, чем прописанных (зарегистрированных),
  • субсидия необходима для приобретения газа или печного топлива,
  • если в отопительный сезон субсидия была 0 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидию могут назначить в полном объеме с начала сезона, если человек обратится за ней в течение двух месяцев. Для расчета субсидии на неотапливаемый сезон учитываются доходы второй половины 2022 года, кроме пенсионеров – им считают по мартовскому повышению пенсии.

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