Визит в ПФУ обязателен: в каких случаях для получения субсидии нужно снова подавать документы
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На сообщение ПФУ об изменениях имущественного положения отводится 30 дней
Субсидия на неотапливаемый сезон с 1 мая по 30 сентября продолжается для большинства получателей автоматически, как и в будущем на отопительный сезон. Однако есть и те, кому нужно сообщить об изменениях в имущественном статусе или составе семьи, или вообще снова подавать документы.
Напомним, что при изменениях в основных показателях — количестве людей, полученных больших доходах или семейном положении, нужно сообщить в ПФУ в течение 30 дней. Для пяти категорий получателей обращение обязательно, если они хотят получать субсидию и в неотапливаемый период.
Им придется снова пройти процедуру подачи документов на получение субсидии. Личное обращение потребуется в следующих случаях:
- среди членов семьи или домохозяйства есть ВПЛ,
- проживание в арендованном жилье,
- проживающих меньше, чем прописанных (зарегистрированных),
- субсидия необходима для приобретения газа или печного топлива,
- если в отопительный сезон субсидия была 0 грн.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидию могут назначить в полном объеме с начала сезона, если человек обратится за ней в течение двух месяцев. Для расчета субсидии на неотапливаемый сезон учитываются доходы второй половины 2022 года, кроме пенсионеров – им считают по мартовскому повышению пенсии.