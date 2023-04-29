В субсидии точно откажут: девять основных причин

Следует обратить внимание не только на доходы заявителя, но и на состояние других членов семьи или домохозяйства.

Украинские получатели субсидии должны сообщать пять основных видов изменений в жизни в Пенсионный фонд. Среди них – изменения в составе семьи или социальном статусе. Это влияет на назначение и сумму выплат. Однако есть и те украинцы, кому субсидию не назначают по определенным причинам.

По данным Минсоцполитики, основных причин отказа в предоставлении субсидии девять. Но почти в каждой есть исключение или уточнение.

Слишком велика площадь жилья. Для квартир максимум 130 кв.м., для домов – 230 кв.м. Исключение – многодетные и приемные семьи, несколько лицевых счетов, для лиц с инвалидностью на колясках. Покупки или платеж членами семьи или кем-то из состава домохозяйства на сумму более 50 тысяч гривен. Исключение – продажа одного жилья и приобретение другого, если первое было единственным. Члены домохозяйства имеют не одно жилое помещение. Исключение – комнаты в общежитиях, жилье на общей собственности, с правом на наследство без сдачи в аренду, расположенное в селах и пгт или на оккупированных территориях и линии столкновения и полученное ребенком-сиротой от государства. Имеет на депозите более 100 тысяч гривен. Имеет одно авто "младше" 5 лет или несколько — менее 15 лет с момента выпуска. Есть совершеннолетние члены семьи без доходов и уплаты ЕСВ. Исключение – студенты, получатели пенсии или пособия при рождении ребенка, зарегистрированные безработные, люди с разными видами инвалидности, получатели некоторых видов пособия от государства, люди под арестом или в местах лишения или ограничения свободы. Если человек не вернул излишне начисленную субсидию. В случае долгов за коммунальные сервисы. В случае долгов по алиментам. Исключение — люди в местах лишения свободы, официально нарко и алкозависимые, без вести пропали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что даже назначенную субсидию могут забрать в случае предоставления ложной информации в декларации или по другим причинам. Об основных изменениях в жизни ПФУ следует сообщать в течение ограниченного периода времени — дается всего 30 дней.