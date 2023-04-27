Почему могут забрать субсидию: основные причины

Об изменениях в составе семьи или приобретении ценных вещей следует сообщать в течение 30 дней

С первого мая и по 30 сентября в Украине субсидии будут выплачиваться за неотапливаемый период. Большинство получателей продолжат выплаты автоматически. Некоторым категориям придется обратиться с заявлением и другими документами заново.

В Пенсионном фонде напоминают, что есть причины, по которым субсидию могут не предоставить. Среди них, в частности, долги по алиментам. При наличии задолженности более чем на три месяца субсидию не предоставят.

Также не стоит накапливать долги за коммунальные услуги. Наличие неоплаты поставщикам может привести к потере субсидии. Речь также идет о трехмесячной задолженности суммой более 680 грн.

Чтобы не потерять субсидию, нужно разобраться с долгами до назначения новой, в противном случае можно потерять деньги. Сделать это можно несколькими методами.

Другая причина для потери субсидии – ложная информация в декларации. Если на основе этих данных субсидию назначили — нужно будет вернуть деньги. Ранее сообщалось, что одна из причин возврата средств — смерть получателя, о которой не сообщили.

Как рассказывал "Телеграф", на информирование Пенсионного фонда об изменении информации получателя дается 30 дней. В случае его смерти получение начисленной субсидии возможно при одном условии.