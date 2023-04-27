Чому можуть забрати субсидію: основні причини

Про зміни в складі родини чи придбання коштовних речей треба повідомляти протягом 30 днів

З першого травня і по 30 вересня в Україні субсидії виплачуватимуть за неопалювальний період. Більшості отримувачів продовжать виплати автоматично. Деяким категоріям доведеться звернутися з заявою та іншими документами наново.

В Пенсійному фонді нагадують, що є причини, через які субсидію можуть не надати. Серед них, зокрема, борги за аліментами. При наявності заборгованості на понад три місяці субсидію не нададуть.

Також не варто накопичувати борги за комунальні послуги. Наявність несплат постачальникам може призвести до втрати субсидії. Йдеться також про тримісячну заборгованість сумою понад 680 грн.

Аби не втратити субсидію, треба розібратися з боргами до призначення нової, інакше можна втратити гроші. Зробити це можна кількома методами.

Інша причина для втрати субсидії — неправдива інформація в декларації. Якщо на основі цих даних субсидію призначили — то треба буде повернути гроші. Раніше повідомлялося, що одна з причин повернення коштів — смерть отримувача, про яку не повідомили.

Як розповідав "Телеграф" на інформування Пенсійного фонду про зміну інформації отримувача дається 30 днів. В разі його смерті отримання нарахованої субсидії можливо за однієї умови.