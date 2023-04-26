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Улучшение в процессе назначения субсидии: какую новинку придумали для получателей

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Оплата услуг ЖКХ осуществляется самим лицом, получающим деньги от государства Новость обновлена 26 апреля 2023, 09:54
Оплата услуг ЖКХ осуществляется самим лицом, получающим деньги от государства. Фото Сегодня

Для потребителей станет нагляднее основная информация

Украинцы продолжают подавать заявки на получение субсидии от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. Чтобы ускорить процесс получения помощи, процедуру хотят упростить.

НКРЭКУ приняла постановление, согласно которому поставщикам электрической энергии, природного газа, воды и поставщикам услуг водоотвода рекомендовано размещать на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины информацию о потребителях. Данные должны предоставляться до 10 числа расчетного месяца и содержать, кроме данных о потребителе, также информацию о счетчиках, тарифах, абонентской плате и задолженностях.

Делается это, чтобы люди имели информацию о действующих ценах на услуги, а также для более быстрой коммуникации поставщиков услуг и Пенсионного фонда. Это позволит минимизировать время на получение помощи и автоматизирует процесс.

"Телеграф" сообщал, что задолженности, например, напрямую влияют на сам факт назначения субсидии. Отказать в оказании помощи могут при наличии более чем трехмесячного долга, превышающего 680 грн. Помочь в ситуации можно, заключив договор на реструктуризацию долга с поставщиком. Данные об этом также должен вносить поставщик услуг на веб-портал ПФУ.

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#ЖКУ #Субсидия #Субсидии #Оплата ЖКУ