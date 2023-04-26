Покращення у процесі призначення субсидії: яку новинку придумали для отримувачів

Для споживачів стане наочнішою основна інформація

Українці продовжують подавати заявки на отримання субсидії від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Аби прискорити процес отримання допомоги, процедуру хочуть спростити.

НКРЕКП прийняла постанову, згідно з якою постачальникам електричної енергії, природного газу, води та надавачам послуг водовідведення рекомендовано розміщувати на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України інформацію щодо споживачів. Дані мають надаватися до 10 числа розрахункового місяця і містити окрім даних про споживача також інформацію щодо лічильників, тарифів, абонентської плати та заборгованостей.

Робиться це аби люди мали інформацію щодо діючих цін на послуги, а також для швидшої комунікації надавачів послуг та Пенсійного фонду. Це дозволить мінімізувати час на отримання допомоги та автоматизує процес.

"Телеграф" повідомляв, що заборгованості, наприклад, напряму впливають на сам факт призначення субсидії. Відмовити у наданні допомоги можуть за наявності більш, аніж тримісячного боргу, що перевищує 680 грн. Зарадити ситуації можна уклавши договір на реструктуризацію боргу з постачальником. Дані про це також має вносити надавач послуг на вебпортал ПФУ.