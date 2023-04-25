Житлова субсидія: кому можуть відмовити у виплаті 2023 року

У Мінсоцполітики назвали одну причину, через яку українці можуть втратити виплати

У квітні в Україні спливає строк призначення житлово-комунальних субсидій, а вже з травня громадянам перерахують виплату на наступний період (до квітня 2024 року). Однак є й ті, хто отримати субсидію не зможе.

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, однією з головних умов призначення субсидій є відсутність боргів за комунальні послуги, інакше виплату не може бути призначено.

"Згідно із законодавством, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої більш як на три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не закінчився і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень)", — йдеться у повідомленні.

Така вимога забезпечує контроль платіжної дисципліни та цільове використання коштів одержувачами житлової субсидії.

Варто зазначити, що в цьому разі є й винятки. Тобто житлова субсидія призначається у випадках наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладання з постачальником послуги договору про її реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно подати заяву на оформлення субсидії, не виходячи з дому, в режимі онлайн.