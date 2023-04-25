Жилищная субсидия: кому могут отказать в выплате в 2023 году

В Минсоцполитики назвали одну причину, по которой украинцы могут лишиться выплат

В апреле в Украине истекает срок назначения жилищно-коммунальных субсидии, а уже с мая гражданам пересчитают выплату на следующий период (до апреля 2024 года). Однако есть и те, кто получить субсидию не сможет.

Как сообщают в Министерстве социальной политики, одним из главных условий назначения субсидий является отсутствие долгов за коммунальные услуги, в противном случае выплата не может быть назначена.

"Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен)", — говорится в сообщении.

Такое требование обеспечивает контроль платежной дисциплины и целевое использование средств получателями жилищной субсидии.

Стоит отметить, в данном случае есть и исключения. То есть, жилищная субсидия назначается в случаях наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения с поставщиком услуги договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке (определения об открытии производства по делу).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно подать заявление на оформлении субсидии, не выходя из дома, в режиме онлайн.