У субсидії точно відмовлять: дев'ять основних причин

Варто звернути увагу не тільки на доходи заявника, а й на статки інших членів родини чи домогосподарства

Українські отримувачі субсидії повинні повідомляти про п’ять основних видів змін в житті в Пенсійний фонд. Серед них — зміни у складі родини чи соціальному статусі. Це впливає на призначення та суму виплат. Однак є й ті українці, кому субсидію не призначають з певних причин.

За даними Мінсоцполітики, основних причин відмови у наданні субсидії дев’ять. Але у майже кожній є виключення чи уточнення.

Занадто велика площа житла. Для квартир максимум 130 кв.м., для будинків — 230 кв.м. Виключення — багатодітні та прийомні родини, кілька особових рахунків, для осіб з інвалідністю на візках. Покупки чи платіж членами родини або кимось зі складу домогосподарства на суму більшу за 50 тисяч гривень. Виключення — продаж одного житла і придбання іншого, якщо перше було єдиним. Члени домогосподарства мають не одне житлове помешкання. Виключення — кімнати в гуртожитках, житло на спільній власності, з правом на спадщину без здачі в оренду, розташоване в селах та смт або на окупованих територіях і лінії зіткнення й отримане дитиною-сиротою від держави. Має на депозиті понад 100 тисяч гривень, Має одне авто "молодше" за 5 років або кілька — менш як 15 років з моменту випуску. Є повнолітні члени родини без доходів та сплати ЄСВ. Виключення — студенти, отримувачі пенсії чи допомоги при народженні дитини, зареєстровані безробітні, люди з різними видами інвалідності, отримувачі деяких видів допомоги від держави, люди під арештом чи в місцях позбавлення або обмеження волі. Якщо людина не повернула надмірно нараховану субсидію. У разі боргів за комунальні послуги. У разі боргів за аліментами. Виключення — люди в місцях позбавлення волі, офіційно нарко та алкозалежні, безвісти зниклі.

Читайте також: Як отримати субсидію при боргах за комунальні послуги

Раніше "Телеграф" розповідав, що навіть призначену субсидію можуть забрати в разі надання неправдивої інформації в декларації чи за інших причин. Про основні зміни в житті ПФУ треба повідомляти протягом обмеженого періоду часу — дається лише 30 днів.