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П’ять змін: про що одержувачі субсидії повинні обов’язково повідомити Пенсійному фонду

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Субсидія в Україні Новина оновлена 28 квітня 2023, 09:35
Субсидія в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Є п’ять випадків, коли одержувач повинен інформувати Пенсійний фонд про зміни

Українці, які мають право на отримання субсидій, повинні інформувати Пенсійний фонд у разі деяких змін чи виникнення обставин. "Телеграф" докладно розповідає, про що йдеться, у які строки та куди громадянам необхідно звертатися.

Так, у цьому випадку йдеться про зміни, які можуть вплинути на отримання субсидій. Усього є п’ять таких випадків та одержувачу необхідно протягом 30 днів повідомити у ПФ. Про це повідомили у пресслужба Пенсійного фонду.

Зміни, про які необхідно повідомити органам ПФ

  • зміна складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства;
  • зміна соціального статусу;
  • зміни у складі сім’ї члена домогосподарства
  • зміни переліку одержаних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
  • зміна управителя, виконавця комунальних послуг (за винятком випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для однієї з категорій громадян змінили порядок нарахування субсидій. Українцям розповіли, що важливо знати одержувачам цієї виплати.

Теги:
#Україна #Пенсійний фонд #Зміни #Гроші #Субсидія #Виплата