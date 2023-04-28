П’ять змін: про що одержувачі субсидії повинні обов’язково повідомити Пенсійному фонду

Є п’ять випадків, коли одержувач повинен інформувати Пенсійний фонд про зміни

Українці, які мають право на отримання субсидій, повинні інформувати Пенсійний фонд у разі деяких змін чи виникнення обставин. "Телеграф" докладно розповідає, про що йдеться, у які строки та куди громадянам необхідно звертатися.

Так, у цьому випадку йдеться про зміни, які можуть вплинути на отримання субсидій. Усього є п’ять таких випадків та одержувачу необхідно протягом 30 днів повідомити у ПФ. Про це повідомили у пресслужба Пенсійного фонду.

Зміни, про які необхідно повідомити органам ПФ

зміна складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства;

зміна соціального статусу;

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства

зміни переліку одержаних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміна управителя, виконавця комунальних послуг (за винятком випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для однієї з категорій громадян змінили порядок нарахування субсидій. Українцям розповіли, що важливо знати одержувачам цієї виплати.