Пять изменений: о чем получатели субсидии должны обязательно уведомить Пенсионный фонд

Есть пять случаев, в которых получатель должен информировать Пенсионный фонд об изменениях

Украинцы, имеющие право на получение субсидий, должны информировать Пенсионный фонд в случае некоторых изменений или возникновении обстоятельств. "Телеграф" подробно рассказывает, о чем речь, в какие сроки и куда гражданам необходимо обращаться.

Так, в данном случае речь идет об изменениях, которые могут повлиять на получение субсидий. Всего есть пять таких случаев и получателю необходимо в течение 30 дней уведомить ПФ. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Изменения, о которых необходимо уведомить органы ПФ

изменение состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства;

изменение социального статуса;

изменения в составе семьи члена домохозяйства

изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

смена управляющего, исполнителя коммунальных услуг (за исключением случаев, когда информация об изменении предоставляется исполнителем услуги), создание объединения совладельцев многоквартирного дома;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что для одной из категорий граждан изменили порядок начисления субсидий. Украинцам рассказали, что важно знать получателям этой выплаты.