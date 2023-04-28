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Пять изменений: о чем получатели субсидии должны обязательно уведомить Пенсионный фонд

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Субсидия в Украине Новость обновлена 28 апреля 2023, 09:35
Субсидия в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть пять случаев, в которых получатель должен информировать Пенсионный фонд об изменениях

Украинцы, имеющие право на получение субсидий, должны информировать Пенсионный фонд в случае некоторых изменений или возникновении обстоятельств. "Телеграф" подробно рассказывает, о чем речь, в какие сроки и куда гражданам необходимо обращаться.

Так, в данном случае речь идет об изменениях, которые могут повлиять на получение субсидий. Всего есть пять таких случаев и получателю необходимо в течение 30 дней уведомить ПФ. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Изменения, о которых необходимо уведомить органы ПФ

  • изменение состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства;
  • изменение социального статуса;
  • изменения в составе семьи члена домохозяйства
  • изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
  • смена управляющего, исполнителя коммунальных услуг (за исключением случаев, когда информация об изменении предоставляется исполнителем услуги), создание объединения совладельцев многоквартирного дома;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что для одной из категорий граждан изменили порядок начисления субсидий. Украинцам рассказали, что важно знать получателям этой выплаты.

Теги:
#Украина #Пенсионный фонд #Изменения #Деньги #Субсидия #Выплата