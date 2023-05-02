Какие доходы учитываются для субсидии и сколько нужно зарабатывать, чтобы получить помощь от государства

Субсидию можно рассчитать самому

В Украине с 1 мая начали начислять субсидии на неотапливаемый сезон. Обычно в расчетах используются доходы III-IV кварталов предыдущего календарного года. Однако для пенсионеров ситуация несколько иная – в пересчетах уже учли последнее мартовское повышение пенсии.

Если обращение за субсидией будет позже начала неотапливаемого сезона, то будет учитываться сумма доходов за два квартала, предшествующих месяцу обращения. Для пенсионеров учитывается идущий вперед месяц за один от месяца обращения (например, при обращении в августе — сумма пенсии июня). При подаче документов на получение субсидии на отопительный сезон учитывают доходы за I-II кварталы текущего календарного года.

Получать субсидию имеют право те, у кого в платежках начисляют сумму больше обязательного платежа. Он зависит от дохода семьи — определяется среднемесячный доход на одного человека и по формуле делится на прожиточный минимум (2589 грн), затем на 2 и умножается на 15%. Число в процентах нужно умножить на общий семейный доход за месяц. Если коммуналка больше этой суммы — вы можете претендовать на субсидию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом можно подать заявление на получение субсидии. Если заявитель умирает, есть возможность получить уже назначенную субсидию.