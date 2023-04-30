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Субсидий для украинцев с мая станет меньше: как и когда это можно исправить

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Субсидии рассчитаны на поддержку бедных граждан
Субсидии рассчитаны на поддержку бедных граждан. Фото Коллаж "Телеграфа"

Без отопления коммуналка "отъедает" меньшую часть бюджета семьи

С 1 мая в Украине меняется процесс начисления субсидии. Начинается неотапливаемый сезон, который несет с собой как уменьшение суммы субсидии от государства, так и уменьшение количества получателей помощи.

Это связано с тем, что в теплое время года расходы на оплату коммунальных услуг меньше. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в нацтелемарафоне.

Он отметил, что узнать, можно ли будет дальше получать субсидию уже с началом нового отопительного сезона и о какой сумме идет речь можно с 1 сентября в отделениях Пенсионного фонда. Субсидии на отопительный период предоставляются автоматически, говорит Попенко. Отметим, что отопительный период в Украине при предоставлении субсидии считается с 1 октября по 30 апреля для большинства потребителей. Для тех, кто отапливается газом или электричеством, — отопительный период с 16 октября по 15 апреля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторым категориям нужно снова подавать документы, чтобы продолжать получать субсидию в неотапливаемый период. Также есть причины, по которым в получении субсидии отказывают.

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#Отопление #Субсидия #Субсидии