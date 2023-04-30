Субсидій для українців з травня стане менше: як і коли це можна виправити

Без опалення комуналка "від'їдає" меншу частину бюджету родини

З 1 травня в Україні змінюється процес нарахування субсидії. Починається неопалювальний сезон, який несе із собою як зменшення суми субсидії від держави, так і зменшення кількості отримувачів допомоги.

Це пов’язано із тим, що в теплу пору року витрати на оплту комунальних послуг менше. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в нацтелемарафоні.

Він зазначив, що дізнатися, чи можна буде далі отримувати субсидію вже з початком нового опалювального сезону і про яку суму йде мова можна з 1 вересня у відділеннях Пенсійного фонду. Субсидії на опалювальний період надаються автоматично, каже Попенко. Зазначимо, що опалювальний період в Україні при наданні субсидії рахується з 1 жовтня по 30 квітня для більшості споживачів. Для тих, хто опалюється газом чи електрикою — опалювальний період з 16 жовтня по 15 квітня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деяким категоріям треба знову подавати документи, аби продовжувати отримувати субсидію в неопалювальний період. Також є причини, по яких в отриманні субсидії відмовляють.