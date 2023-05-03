Как рассчитывается размер субсидии в Украине и кому она положена

Субсидии в Украине положены семьям, у которых плата за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа

В Украине субсидию начисляют гражданам для того, чтобы частично компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг. При этом многие не знают, могут ли рассчитывать на такие выплаты.

"Телеграф" рассказывает о том, как проверить начисление субсидии и как правильно рассчитать ее размер.

В Украине компенсация положена тем семьям, у которых плата за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа.

Как рассчитывается размер субсидии в Украине

В основе формулы расчета размера субсидии лежит зависимость общего заработка семьи на уровне двух прожиточных минимумов на человека и расходов, которые не превышают 15% совокупного дохода такой семьи.

Для расчета выплат нужно взять среднемесячный доход семьи и разделить его на число зарегистрированных в жилом помещении людей. Таким образом мы получим среднемесячный доход на одного человека.

Среднемесячный доход нужно разделить на прожиточный минимум и на базовый коэффициент 2, а полученную цифру умножить на 15%.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие доходы учитываются для субсидии.