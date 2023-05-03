Как рассчитывается размер субсидии в Украине и кому она положена
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Субсидии в Украине положены семьям, у которых плата за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа
В Украине субсидию начисляют гражданам для того, чтобы частично компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг. При этом многие не знают, могут ли рассчитывать на такие выплаты.
"Телеграф" рассказывает о том, как проверить начисление субсидии и как правильно рассчитать ее размер.
В Украине компенсация положена тем семьям, у которых плата за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа.
Как рассчитывается размер субсидии в Украине
В основе формулы расчета размера субсидии лежит зависимость общего заработка семьи на уровне двух прожиточных минимумов на человека и расходов, которые не превышают 15% совокупного дохода такой семьи.
Для расчета выплат нужно взять среднемесячный доход семьи и разделить его на число зарегистрированных в жилом помещении людей. Таким образом мы получим среднемесячный доход на одного человека.
Среднемесячный доход нужно разделить на прожиточный минимум и на базовый коэффициент 2, а полученную цифру умножить на 15%.
Ранее "Телеграф" писал о том, какие доходы учитываются для субсидии.