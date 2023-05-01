С 1 мая некоторые украинцы потеряли субсидии: кто в зоне риска

Если за неотапливаемый сезон изменятся тарифы — субсидию пересчитают

В Украине с началом последнего месяца весны субсидии начинают начислять на неотапливаемый период. Для большинства потребителей, имеющих такую помощь от государства, пролонгируют получение автоматически, однако кое-кому придется снова проходить процедуру подачи заявки.

Среди тех, кто должен обновить данные — домохозяйства с членами-ВПЛ, если участники снимают другое жилье, количество проживающих меньше зарегистрированных или получатель обращается за деньгами на приобретение газа или печного топлива. Отметим, что для ВПЛ есть важный нюанс — помощь от государства и международных организаций не учитывается в декларации.

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Также данные нужно обновить при изменении имущественного положения, состава семьи и т.п. Отметим, что субсидию на неотапливаемый сезон можно получить в полном объеме при обращении в течение двух месяцев с начала сезона. В случае изменения тарифов сумма выплат будет пересчитана пропорционально повышению.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, чтобы получать субсидию у человека или семьи не должно быть долгов. Однако в общей сложности есть девять основных причин, почему выплату могут не предоставить.