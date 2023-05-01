З 1 травня деякі українці втратили субсидії: хто в зоні ризику

Якщо за неопалювальний сезон зміняться тарифи — субсидію перерахують

В Україні з початком останнього місяця весни субсидії починають нараховувати на неопалювальний період. Для більшості споживачів, які мають таку допомогу від держави, пролонгують отримання автоматично, однак декому доведеться знову проходити процедуру подання заявки.

Серед тих, хто має оновити дані — домогосподарства з членами-ВПО, якщо учасники винаймають інше житло, кількість проживаючих менша, аніж зареєстрованих, або отримувач звертається по гроші на придбання газу чи пічного палива. Зазначимо, що для ВПО є важливий нюанс — допомога від держави та міжнародних організацій не враховується у декларації.

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Також дані треба оновити при зміні майнового стану, складу родини тощо. Зазначимо, що субсидію на неопалювальний сезон можна отримати в повному обсязі при зверненні впродовж двох місяців з початку сезону. В разі зміни тарифів сума виплат буде перерахована пропорційно до підвищення.

Раніше "Телеграф" повідомляв: щоб отримувати субсидію, у людини чи родини не має бути боргів. Однак загалом є дев’ять основних причин, чому виплати можуть не надати.