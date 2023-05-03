Як розраховується розмір субсидії в Україні та кому її мають виплачувати

Субсидії в Україні мають платити сім’ям, у яких плата за комуналку більша за певний для них обов’язковий платіж

В Україні субсидію нараховують громадянам для того, щоби частково компенсувати витрати на оплату комунальних послуг. При цьому не всі знають, чи можуть розраховувати на такі виплати.

"Телеграф" розповідає про те, кому мають платити, та як правильно розрахувати її розмір.

В Україні компенсацію виплачують тим сім’ям, у яких плата за комуналку більша за певний для них обов’язковий платіж.

Як розраховується розмір субсидії в Україні

В основі формули розрахунку розміру субсидії лежить залежність загального заробітку сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів на людину та витрат, що не перевищують 15% сукупного доходу такої сім’ї.

Для розрахунку виплат потрібно взяти середньомісячний дохід сім’ї та поділити його на кількість зареєстрованих у житловому приміщенні людей. Таким чином, ми отримаємо середньомісячний дохід на одну людину.

Середньомісячний дохід потрібно розділити на прожитковий мінімум і на базовий коефіцієнт 2, а отриману цифру помножити на 15%.

Раніше "Телеграф" писав про те, які прибутки враховуються для субсидії.