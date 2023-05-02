Які доходи враховуються у субсидію та скільки потрібно заробляти, аби отримати допомогу від держави

Субсидію можна розрахувати самостійно

В Україні з 1 травня почали нараховувати субсидії на неопалювальний сезон. Зазвичай в розрахунках використовуються доходи III-IV кварталів попереднього календарного року. Однак для пенсіонерів ситуація трохи інша — в перерахунках вже врахували останнє березневе підвищення пенсії.

Якщо звернення по субсидію буде пізніше початку неопалювального сезону, то враховуватиметься сума доходів за два квартали, що передують місяцю звернення. Для пенсіонерів враховується місяць, що йде попереду за один від місяця звернення (наприклад, при зверненні у серпні — сума пенсії червня). При подачі документів на отримання субсидії на опалювальний сезон, враховують прибутки за I-II квартали поточного календарного року.

Отримувати субсидію мають право ті, в кого в платіжках нараховують сумі більшу за обов’язковий платіж. Він залежить від доходу сім’ї — визначається середньомісячний дохід на одну особу і за формулою ділиться на прожитковий мінімум (2589 грн), потім на 2 і множиться на 15%. Число у відсотках треба помножити на загальний сімейний дохід за місяць. Якщо комуналка більша за цю суму — ви можете претендувати на субсидію.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким чином можна подати заяву на отримання субсидії. Зазначимо, що якщо заявник помирає, є можливість отримати вже призначену субсидію.