Візит до ПФУ обов'язковий: в яких випадках для отримання субсидії треба знову подавати документи

На повідомлення ПФУ про зміни майнового стану відводиться 30 днів

Субсидія на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня продовжується для більшості отримувачів автоматично, як і в майбутньому на опалювальний сезон. Однак є й ті, кому треба повідомити про зміни в майновому статусі чи складі родини або взагалі знову подавати документи.

Нагадаємо, що при змінах в основних показниках — кількості людей, отриманих великих прибутках чи сімейному стані треба повідомити у ПФУ протягом 30 днів. Для п’яти категорій отримувачів звернення є обов’язковим, якщо вони хочуть отримувати субсидію і в неопалювальний період.

Їм доведеться знову пройти процедуру подання документів на отримання субсидії. Особисте звернення знадобиться у таких випадках:

серед членів родини чи домогосподарства є ВПО,

проживання в орендованому житлі,

проживаючих менше, аніж прописаних (зареєстрованих),

субсидія потрібна на придбання газу чи пічного палива,

якщо в опалювальний сезон субсидія була 0 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидію можуть призначити в повному обсязі з початку сезону, якщо людина звернеться по неї протягом двох місяців. Для розрахунку субсидії на неопалювальний сезон враховуються прибутки другої половини 2022 року, окрім пенсіонерів — їм рахують по березневому підвищенню пенсії.