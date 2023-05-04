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Візит до ПФУ обов'язковий: в яких випадках для отримання субсидії треба знову подавати документи

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Людина отримує субсидію від держави напряму Новина оновлена 04 травня 2023, 07:59
Людина отримує субсидію від держави напряму. Фото Відкриті джерела

На повідомлення ПФУ про зміни майнового стану відводиться 30 днів

Субсидія на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня продовжується для більшості отримувачів автоматично, як і в майбутньому на опалювальний сезон. Однак є й ті, кому треба повідомити про зміни в майновому статусі чи складі родини або взагалі знову подавати документи.

Нагадаємо, що при змінах в основних показниках — кількості людей, отриманих великих прибутках чи сімейному стані треба повідомити у ПФУ протягом 30 днів. Для п’яти категорій отримувачів звернення є обов’язковим, якщо вони хочуть отримувати субсидію і в неопалювальний період.

Їм доведеться знову пройти процедуру подання документів на отримання субсидії. Особисте звернення знадобиться у таких випадках:

  • серед членів родини чи домогосподарства є ВПО,
  • проживання в орендованому житлі,
  • проживаючих менше, аніж прописаних (зареєстрованих),
  • субсидія потрібна на придбання газу чи пічного палива,
  • якщо в опалювальний сезон субсидія була 0 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидію можуть призначити в повному обсязі з початку сезону, якщо людина звернеться по неї протягом двох місяців. Для розрахунку субсидії на неопалювальний сезон враховуються прибутки другої половини 2022 року, окрім пенсіонерів — їм рахують по березневому підвищенню пенсії.

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