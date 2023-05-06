Навіть не треба буде звертатися особисто: механізм надання субсидій удосконалять

Українців сповіщатимуть про право на отримання субсидії на оплату комуналки

Деяким українцям для отримання субсидії треба повторно подавати документи, а механізм призначення допомоги на оплату житлово-комунальних послуг планують вдосконалити. Зокрема людині, що має право на отримання субсидії, будуть повідомляти про це, не чекаючи на її звернення.

Про це розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі "Українського радіо".

За її словами, в Україні проводиться цифровізація соціальної допомоги, і насамперед вона торкнеться саме субсидій, адже це — масова допомога, що охоплює 2,2 млн господарств. Планується збільшити кількість реєстрів, що надаватимуть інформацію Пенсійному фонду, зокрема про доходи громадян. Це дасть змогу автоматично визначати право людини на отримання допомоги на оплату комуналки.

"Ми зможемо сказати: ви маєте право на субсидію. Ми бачимо, що вас п’ять членів родини проживає разом, ось ваші доходи — ми зробили такий обмін, таку верифікацію. Ваші видатки по комуналці більші, ніж ваші доходи у відсотковому співвідношенні — ми можемо вам таку допомогу запропонувати", — пояснила Жолнович, як це працюватиме.

Людина, що отримає таке сповіщення, буде вирішувати, чи потрібна їй житлова субсидія. Якщо вона підтвердить заявку, для неї буде сформовано пакет необхідних документів.

Повідомлення про право отримувати субсидію планують розсилати через застосунок "Дія", особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФ, або смс-повідомленням. У перших двох випадках людина зможе підтвердити подання заявки на допомогу онлайн. У випадку ж смс-повідомлення, для оформлення допомоги треба буде особисто звернутися до ЦНАПу, сервісного центру ПФУ чи уповноважених місцевих органів влади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кому мають платити субсидію, та як правильно розрахувати її розмір.