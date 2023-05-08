Існують дві причини: коли українців можуть змусити повернути субсидію державі

У Пенсійному фонді розповіли, коли субсидію потрібно буде повернути державі

Українці, які не мають змоги самостійно сплатити рахунки за комуналку, отримують субсидію. При цьому деяким громадянам виділені від держави гроші доведеться повернути.

Як повідомили у Пенсійному фонді, є два випадки, за яких компенсацію на оплату комуналки можуть "попросити" назад.

У якому разі гроші доведеться повернути?

Якщо у заяві або декларації членів домоволодіння вказали недостовірну інформацію, що в результаті вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, що в результаті перевищив десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн); Коли одержувач субсидії не повідомив про обставини, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або його розміри, протягом 30 календарних днів з моменту їх виникнення.

У відомстві зазначили, що при призначенні житлової субсидії на наступний період уповноважений орган може утримати суму надміру сплаченої житлової субсидії. При цьому поточні виплати не можуть бути зменшені більш ніж на 20%.

Раніше "Телеграф" писав про те, кому в Україні мають платити субсидію та як дізнатися про її розмір.