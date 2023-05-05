350 замість 1600 гривень: чому у травні українцям урізали субсидії

Після завершення опалювального сезону українцям перерахували субсидії

Субсидії в Україні у травні цього року українцям почнуть виплачувати у значно меншому розмірі. У середньому громадяни отримуватимуть 350 гривень замість 1600 гривень.

Про це заступник міністра соціальної політики України Дарина Марчак повідомила в ефірі телемарафону.

За її словами, зміни пов’язані з настанням неопалюваного сезону, в який українці споживають менше ресурсів.

"Середній розмір субсидії на опалювальний період становив близько 1600 грн. У неопалюваний період розмір субсидії значно зменшиться. Минулого неопалюваного сезону такий розмір становив приблизно 350 грн на одну сім’ю", — сказала Дарина Марчак.

Заступник міністра також додала, що на поточний сезон немає умов для збільшення розміру субсидії, оскільки тарифи не змінюються. Тому при розрахунку орієнтуються на витрати, що були раніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві соціальної політики України назвали дев’ять причин, через які громадяни можуть відмовитися у виплаті субсидії на житлово-комунальні послуги. Але практично у кожній з них є уточнення чи виняток.