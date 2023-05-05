350 вместо 1600 гривен: почему в мае украинцам урезали субсидии

После завершения отопительного сезона украинцам пересчитали субсидии

Субсидии в Украине в мае этого году украинцам начнут выплачивать в существенно меньшем размере. В среднем граждане будут получать 350 гривен вместо 1600.

Об этом замминистра социальной политики Украины Дарина Марчак сообщила в эфире телемарафона.

По ее словам, изменения связаны с наступлением неотапливаемого сезона, в который украинцы потребляют меньше ресурсов.

"Средний размер субсидии на отопительный период составил около 1600 грн. В неотапливаемый период размер субсидии значительно уменьшится. В прошлом неотапливаемом сезоне такой размер составлял примерно 350 грн. на одну семью", — сказала Дарья Марчак.

Замминистра также добавила, что на текущий сезон нет условий для увеличения размера субсидии, так как тарифы не изменяются. Поэтому при расчете ориентируются на расходы, которые были ранее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве социальной политики Украины назвали девять причин, по которым гражданам могут отказаться в выплате субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Но практически в каждой из них есть уточнение или исключение.