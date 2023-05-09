Программа субсидий может быть расширена: что известно

Часть украинцев едва может справиться с оплатой коммуналки, в случае удорожания государство сможет помочь

В Украине готовятся реорганизовывать систему предоставления субсидий. Кроме уведомления потенциальных получателей субсидии может произойти и расширение программы в случае изменения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Об этом рассказала министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире "Украинского радио". Она отметила, что субсидирование является хорошим инструментом поддержки граждан. Лучшим вариантом считает адресные выплаты конкретным людям, чем компенсацию разницы коммерческих и имеющихся тарифов предприятиям или организациям, предоставляющим услуги.

Также плюсом является то, что субсидия учитывает все домохозяйство. Жолнович отметила, что есть готовность расширить программу такой социальной поддержки, если тарифы будут пересмотрены или поставщики услуг изменят стоимость и не все люди смогут оплачивать. Она добавила, что больше всего расходов (доли выплат) у украинцев на свет и газ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что доходы супругов при получении субсидии учитываются в полной мере, даже если супруги живут отдельно. Важно отметить, что при представлении недостоверных данных в декларации субсидию могут заставить вернуть.