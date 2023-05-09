Програму субсидій можуть розширити: що відомо

Частина українців ледь може впоратися з оплатою комуналки, в разі здорожчання — держава зможе допомогти

В Україні готуються реорганізовувати систему надання субсидій. Окрім сповіщення потенційних отримувачів субсидії, може відбутися і розширення програми в разі зміни вартості житлово-комунальних послуг.

Про це розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі "Українського радіо". Вона зазначила, що субсидіювання є гарним інструментом підтримки громадян. Кращим варіантом вона вважає адресні виплати конкретним людям, аніж компенсацію різниці комерційних і наявних тарифів підприємствам чи організаціям, що надають послуги.

Також плюсом є те, що субсидія враховує все домогосподарство. Жолнович зазначила, що є готовність розширити програму такої соціальної підтримки, якщо тарифи будуть переглянуті або надавачі послуг змінять вартість і не всі люди зможуть оплачувати. Вона додала, що найбільше витрат (частки виплат) в українців на світло та газ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що доходи подружжя при отриманні субсидії враховуються повною мірою, навіть якщо чоловік та дружина живуть окремо. Важливо зазначити, що при поданні недостовірних даних в декларації, субсидію можуть змусити повернути.