Живете окремо, але треба субсидія: чиї доходи впливають на призначення допомоги від держави

Отримувачам субсидії варто пам'ятати про деякі нюанси

В Україні з травня призначають субсидії на неопалювальний сезон. У деяких випадках треба подати документи на отримання допомоги від держави знову. Стосується це і випадків отримання допомоги на орендоване житло, і коли проживаючих менше аніж зареєстрованих.

Частина таких отримувачів живуть роздільно зі своїм подружжям. У Пенсійному фонді нагадують, що житлова субсидія призначається з урахуванням доходів членів родини чи домогосподарства, навіть коли вони живуть окремо. Таким чином доходи і чоловіка, і дружини враховуються при обчисленні суми субсидії, окрім випадків коли обом більш ніж 60 років та живуть вони в селах чи селищах міського типу.

Варто зауважити, що якщо член родини не проживає разом з іншими, але прописаний, можна подати документи на виключення його зі складу домогосподарства. Окрім випадків з подружжям, впливати на суму субсидії будуть доходи батьків для студента, при розлученні чи позашлюбних стосунках батьків, якщо субсидія призначається на одного з них з дитиною. В такому випадку норми споживання на них не розраховуються.