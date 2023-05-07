Живете отдельно, но нужна субсидия: чьи доходы влияют на назначение помощи от государства

Получателям субсидии следует помнить о некоторых нюансах.

В Украине с мая назначаются субсидии на неотапливаемый сезон. В некоторых случаях нужно подать документы на получение помощи от государства снова. Касается это и случаев получения пособия на арендуемое жилье, и когда проживающих меньше зарегистрированных.

Часть таких получателей живут раздельно со своими супругами. В Пенсионном фонде напоминают, что жилищная субсидия назначается на базе доходов членов семьи либо домохозяйства, даже если они живут раздельно. Таким образом доходы и мужа, и жены учитываются при вычислении суммы субсидии, кроме случаев, когда обоим более 60 лет и живут они в селах или поселках городского типа.

Следует заметить, что если член семьи не проживает вместе с другими, но прописан, можно подать документы на исключение его из состава домохозяйства. Кроме случаев с супругами, влиять на сумму субсидии будут доходы родителей для студента, при разводе или внебрачных отношениях родителей, если субсидия назначается на одного из них с ребенком. В таком случае нормы потребления на них не рассчитываются.