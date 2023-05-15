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Субсидії та борги за комуналку: кого позбавлять виплат, а хто може "проскочити"

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Субсидії в Україні Новина оновлена 15 травня 2023, 08:25
Субсидії в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

В Україні субсидії можуть скасувати через борги за комуналку

Якщо домогосподарство має прострочену заборгованість щодо оплати комунальних послуг, то йому припинять призначати субсидії.

"Телеграф" розбирався в тому, кого з боржників точно позбавлять виплат, а хто має шанс зберегти їх.

За українськими законами, субсидії позбавляють ті домогосподарства, які мають заборгованість понад три місяці, а її сума встановлена на рівні 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Як повідомляли у ПФУ, при цьому субсидії можуть не скасовувати тим, хто має заборгованість за газ та його розподіл. Довести "невинність" одержувач субсидії може за допомогою рішення суду у разі відсутності лічильників.

Крім того, громадян не позбавлять субсидій за умови:

  • документального підтвердження сплати боргу або укладання договору про його реструктуризацію
  • оскарження споживачем заборгованості у судовому порядку протягом двох місяців із початку сезону.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у якому разі у Пенсійному фонді України можуть "попросити" повернути компенсацію на оплату комунальних послуг. Для цього є лише два приводи.

Теги:
#Україна #Комуналка #Субсидії