Субсидії для ВПО: кому потрібно нести документи знову

В доходи ВПО не включається допомога на проживання

В Україні з травня перепризначають субсидії на оплату комунальних послуг тим категоріям громадян, які мають знову подати документи. Однак частина ВПО може продовжити отримувати субсидію автоматично.

Як повідомили у Мінреінтеграції автоматичне перепризначення можливе, якщо майновий стан та склад родини не змінився. Іншим варіантом може бути отримання субсидії на адресу місця реєстрації.

Якщо ВПО хоче отримувати субсидію за іншою адресою, ніж по якій зареєстрована людина, то заява і декларація про доходи подається в Пенсійний фонд заново. Це можна зробити онлайн чи у сервісному центрі там, де людина мешкає.

Зазначимо, що в доходи, які впливають на розмір та право отримати субсидію не включена допомога на проживання від держави та донорські кошти від міжнародних організацій. Серед документів, що додаються до заявки, довідки про статус ВПО та дані про проживаючих осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що для вразливих категорій серед внутрішньо переміщених осіб відкрили можливість отримати новий вид допомоги. Допомога від держави для ВПО лишається в тих рамках, які були раніше — по 2 тисячі на дорослу людину та по 3 на дитину.