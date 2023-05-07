Українцям роздають грошову допомогу: хто і скільки може отримати у травні

Переселенці можуть отримувати допомогу залежно від їхніх потреб

Україна незважаючи на війну продовжує допомагати своїм громадянам та виплачувати грошову допомогу. Одним із видів кеш-підтримки є допомогти ВПО.

"Телеграф" розповідає, на яку допомогу можуть розраховувати переселенці у травні.

Яка державна допомога надається переселенцям

Зокрема, ВПО можуть отримувати такі види допомоги:

Матеріальна допомога — одноразова грошова допомога для ВПО, що опинилися у складних життєвих обставинах (розмір такої допомоги залежить від категорії ВПО та їх потреб); Допомога — постійна грошова допомога, що виплачується ВПО, які мають складні життєві обставини і не мають коштів для забезпечення себе і своєї сім’ї; Компенсація витрат на переселення — грошова допомога, що виплачується ВПО, які переселилися внаслідок внутрішнього конфлікту. Ця допомога призначена для компенсації витрат на переселення, включаючи проживання, харчування, медичну допомогу та інші витрати.

Хто і скільки може отримати у травні 2023 року

2023 року в Україні автоматично продовжили щомісячні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). З 1 травня держава й надалі підтримуватиме переселенців, надаючи їм допомогу на проживання.

Внутрішні переселенці, зареєстровані як ВПО, щомісяця отримують від держави допомогу на проживання у розмірі:

3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тис. грн – для всіх інших осіб.

Варто зазначити, що виплати здійснюються щомісяця з місяця звернення кожного переселенця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили розмір однієї із виплат працівникам.

Також ми повідомляли, що малозабезпечені сім’ї в Україні можуть отримати допомогу від держави.