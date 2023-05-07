Українцям роздають грошову допомогу: хто і скільки може отримати у травні
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Переселенці можуть отримувати допомогу залежно від їхніх потреб
Україна незважаючи на війну продовжує допомагати своїм громадянам та виплачувати грошову допомогу. Одним із видів кеш-підтримки є допомогти ВПО.
"Телеграф" розповідає, на яку допомогу можуть розраховувати переселенці у травні.
Яка державна допомога надається переселенцям
Зокрема, ВПО можуть отримувати такі види допомоги:
- Матеріальна допомога — одноразова грошова допомога для ВПО, що опинилися у складних життєвих обставинах (розмір такої допомоги залежить від категорії ВПО та їх потреб);
- Допомога — постійна грошова допомога, що виплачується ВПО, які мають складні життєві обставини і не мають коштів для забезпечення себе і своєї сім’ї;
- Компенсація витрат на переселення — грошова допомога, що виплачується ВПО, які переселилися внаслідок внутрішнього конфлікту. Ця допомога призначена для компенсації витрат на переселення, включаючи проживання, харчування, медичну допомогу та інші витрати.
Хто і скільки може отримати у травні 2023 року
2023 року в Україні автоматично продовжили щомісячні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). З 1 травня держава й надалі підтримуватиме переселенців, надаючи їм допомогу на проживання.
Внутрішні переселенці, зареєстровані як ВПО, щомісяця отримують від держави допомогу на проживання у розмірі:
- 3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю;
- 2 тис. грн – для всіх інших осіб.
Варто зазначити, що виплати здійснюються щомісяця з місяця звернення кожного переселенця.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили розмір однієї із виплат працівникам.
Також ми повідомляли, що малозабезпечені сім’ї в Україні можуть отримати допомогу від держави.