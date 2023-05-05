В Україні змінили розмір однієї із виплат працівникам: від чого залежить

Стало відомо, як розраховується страхова виплата за травми на роботі

В Україні при травмі на підприємстві внаслідок нещасного випадку працівникові мають виплатити одноразову страхову виплату. При цьому її розмір не завжди буде однаковим.

Як говориться на сторінці Пенсійного фонду у Facebook, все залежатиме від результатів розслідування кожного з нещасних випадків.

Так, за законами України, постраждалі працівники отримують виплату у разі стійкої втрати професійної працездатності, яку має встановити МСЕК.

Розмір виплати залежатиме від ступеня втрати працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму.

Розмір страхової виплати буде меншим, якщо комісія встановить, що втрата працездатності настала не лише з вини роботодавця, а й через порушення працівником правил охорони праці.

"Відсоток зменшення страхової виплати визначається на підставі висновку комісії з розслідування нещасного випадку, але не може перевищувати 50% виплати, яку б встановили потерпілому за відсутності його провини", — повідомили в ПФУ.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям роздаватимуть по 6 тисяч гривень щомісяця.