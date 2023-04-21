Українцям роздаватимуть по 6 тисяч гривень щомісяця: хто може отримати допомогу

Прийом заявок розпочався 18 квітня

З початку повномасштабного вторгнення росії багато громадян України мають право на допомогу як від держави, так і від різних міжнародних організацій. Одним із видів такої кеш-підтримки є виплати від ООН.

Про це пише "24 Канал".

Так, із 18 квітня в Україні стартувала нова програма ООН для українських переселенців. Вона передбачає фінансову допомогу сім’ї у сумі 20 тисяч гривень.

Хто може претендувати на допомогу

ті громадяни, які набули статусу переселенця;

сім’ї, що перебувають у Харківській, Сумській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Дніпропетровській областях;

постраждалі від військової агресії росії;

що повернулися додому після вимушеного виїзду.

Варто зазначити, що пріоритет у призначенні виплат надається: сім’ям, які не отримували допомоги раніше, їх офіційний дохід становить до 5 400 гривень на особу, мають одного з батьків, у складі є людина з особливими потребами чи прийомні сім’ї.

Як оформити виплати

Для оформлення необхідно пройти співбесіду із партнером УВКБ ООН "Право на Захист" у центрах збору даних. Адреси можна знайти тут.

При заповненні форм у вас не повинні вимагати персональні дані банківської картки (термін дії, CVV).

Усі члени сім’ї повинні бути присутніми під час збору даних.

З собою кожен член сім’ї повинен мати такі документи: податковий номер, національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу, довідку ВПО (за наявності), гривневу банківську картку головного заявника, свідоцтво про народження дітей (при необхідності), документ, що засвідчує законну опіку над дитиною (за потреби), посвідчення/медичну довідку у разі інвалідності або хронічного захворювання (за потреби).

Який розмір виплат

Програма передбачає фінансову допомогу сім’ї на суму 20 тисяч гривень. Кожен член сім’ї протягом 3 місяців отримуватиме по 6 600 гривень (загалом виходить 19 800 гривень).

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі українці можуть отримати 2 та 3 тисячі гривень допомоги.

Також ми повідомляли, що частина українців може отримати 3400 гривень у квітні.