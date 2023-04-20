Українцям виплачують 2 та 3 тисячі гривень: для кого передбачена допомога

Допомога передбачена для кількох категорій українців

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати матеріальну допомогу від держави у розмірі 2 та 3 тисячі гривень. Проте на виплати можуть претендувати лише мешканці певних областей.

Грошову допомогу виплачують тим громадянам, які переїхали з територій, де продовжуються активні бойові дії або з тимчасово окупованої території. Люди з інвалідністю можуть отримувати щомісяця 3 тисячі гривень, а іншим категоріям платитимуть по 2 тисячі. Про це пише видання "Вікна".

Хто отримає виплати

Гроші можуть отримати люди, які перемістилися з наступних областей:

Донецькій;

Запорізькій;

Луганській;

Миколаївській;

Сумський;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

Також допомога передбачена для тих людей, житло яких було зруйноване або непридатне для проживання внаслідок військових дій, для тих, хто отримував допомогу на проживання до 24 лютого та для тих, хто став переселенцем "повторно".

Як отримати допомогу

Для отримання виплат необхідно зареєструватися як ВПО та отримати відповідну довідку.

Далі слід подати заяву на отримання допомоги на проживання. Це можна зробити, звернувшись до структурного підрозділу соцзахисту населення місцевих органів влади, місцевого ЦНАПу, а також у режимі онлайн через платформу "Дія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати по 6600 гривень допомоги від ООН. З 18 квітня прийом заявок було відновлено.