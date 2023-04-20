Украинцам выплачивают 2 и 3 тысячи гривен: для кого предусмотрена помощь

Помощь предусмотрена для нескольких категорий украинцев

Внутренне перемещенные лица могут получить материальную помощь от государства в размере 2 и 3 тысяч гривен. Однако на выплаты могут претендовать только жители определенных областей.

Денежную помощь выплачивают тем гражданам, которые переехали с территорий где продолжаются активные боевые действия или с временно оккупированной территории. Люди с инвалидностью могут получать ежемесячно 3 тысячи гривен, а другим категориям будут платить по 2 тысячи. Об этом пишет издание "Вікна".

Кто получит выплаты

Деньги могут получить люди, которые переместились со следующих областей:

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Также помощь предусмотрена для тех людей, жилье которых было разрушено или непригодно для проживания в результате военных действий, для тех, кто получал пособие на проживание до 24 февраля и для тех, кто стал переселенцем "повторно".

Как получить помощь

Для получения выплат необходимо зарегистрироваться как ВПО и получить соответствующую справку.

Далее нужно подать заявление на получение помощи на проживание. Это можно сделать, обратившись в структурное подразделение соцзащиты населения местных органов власти, местный ЦНАП, а также в режиме онлайн через платформу "Дія".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить по 6600 гривен помощи от ООН. С 18 апреля прием заявок был возобновлен.