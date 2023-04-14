Українцям видадуть по 6600 гривень: хто може отримати гроші

Раніше виплати були припинені з технічних причин

В Україні з початком повномасштабного вторгнення багато громадян можуть отримувати виплати від різних організацій, наприклад, від ООН. При цьому, з технічних причин програму було тимчасово призупинено, але вже з дня на день вона відновить роботу.

Про це повідомляється в Telegram-каналі організації.

Так, з 18 квітня в Україні відновлять прийом заявок на отримання грошової допомоги від ООН. Виплати на одну особу становитимуть 6600 грн.

Хто може отримати допомогу

внутрішні переселенці, які оформили статус із 24 лютого 2022 року;

ті, хто постраждав через російську агресію у таких областях, як: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;

люди, які повернулися на своє місце проживання після вимушеного виїзду.

Крім того, виплати можуть отримати сім’ї:

де є лише один із батьків ( або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або зі старими (55 років і старше);

або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або зі старими (55 років і старше); очолюваним одним одиноким/ кількома самотніми людьми похилого віку (55 років і старше) або людиною похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;

з однією або декількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомні сім’ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Варто зазначити, що дохід претендентів на фіндопомогу має становити менше ніж 5,400 грн на одного члена сім’ї. Зазначається, що якщо хтось із членів сім’ї вже отримував грошову виплату у розмірі 2220 грн від іншої агенції ООН чи гуманітарної організації, то заявку цієї сім’ї не розглядатимуть.

Ті ВПО, які вже надали свої дані для включення до програми грошової допомоги УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошової допомоги від іншої організації.

Як оформити заявку

В організації вказали адреси пунктів збору даних , що діють у різних регіонах, і підкреслили, що списки будуть доповнюватися в міру відкриття нових пунктів реєстрації.

Які документи потрібні для реєстрації у програмі

паспорт, ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки (для виплати допомоги);

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії уразливості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що частину українців може отримати 6600 гривень допомоги від французької гуманітарної організації ACTED.

Також ми повідомляли, що частина українців може отримати 3400 гривень до кінця квітня.