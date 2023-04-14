Украинцам выдадут по 6600 гривен: кто может получить деньги

Ранее выплаты были прекращены по техническим причинам

В Украине с началом полномасштабного вторжения многие граждане могут получать выплаты от различных организаций, например, от ООН. При этом, по техническим причинам программа была временно приостановлена, но уже в со дня на день она возобновит работу.

Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Так, с 18 апреля в Украине возобновят прием заявок для получения денежной помощи от ООН. Выплаты на одного человека составят 6600 грн.

Кто может получить помощь

внутренние переселенцы, которые оформили статус с 24 февраля 2022 года;

те, кто пострадал из-за российской агрессии в таких областях, как: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская;

люди, которые вернулись на свое постоянное место жительства после вынужденного выезда.

Кроме того выплаты могут получить семьи:

где есть только один из родителей ( или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше); возглавляемым одним одиноким/ несколькими одинокими пожилыми людьми (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

(55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет; с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).

Стоит отметить, что доход претендентов на финпомощь должен составлять менее 5,400 грн на одного члена семьи. Отмечается, что если кто-то из членов семьи уже получал денежную выплату в размере 2220 грн от другого агентства ООН или гуманитарной организации, то заявку этой семьи рассматривать не будут.

Те ВПЛ, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации.

Как оформить заявку

В организации указали действующие в разных регионах адреса пунктов сбора данных и подчеркнули, что списки будут дополняться по мере открытия новых пунктов регистрации.

Какие документы нужны для регистрации в программе

Паспорт, идентификационный код;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты (для выплаты помощи);

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости.

Напомним, ранее мы писали, что часть украинцев может получить по 6600 гривен помощи от французской гуманитарной организации ACTED.

Также мы сообщали, что часть украинцев может получить 3400 гривен до конца апреля.