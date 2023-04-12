Війна декрету не завада: як і скільки грошей зараз можуть отримати українки

Кожна працююча жінка, починаючи з 30-го тижня вагітності, має право піти у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

В Україні навіть попри повномасштабну війну з росією продовжують виплачувати грошову допомогу українцям. Одним з видом підтримки є допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

Юристи "Юридичного порадника для ВПО" розповіли, який розмір та порядок виплат "декретних" для працевлаштованих жінок.

Так, кожна працююча жінка, починаючи з 30-го тижня вагітності, має право піти у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами — у так звану "декретну відпустку". Відповідно до ЗУ "Про відпустки" відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є оплачуваною соціальною відпусткою, яка обчислюється сумарно і становить:

126 календарних днів (70 днів до 56 після пологів) – при нормальних пологах;

140 календарних днів (70 днів до та 70 після пологів) – при ускладнених пологах або багатоплідній (2 та більше дітей) вагітності.

Підставою для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є листок непрацездатності, сформований на основі:

медичного висновку про тимчасову непрацездатність або

документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, встановлення опіки за дитиною.

При цьому, якщо вагітна жінка:

працює за сумісництвом, або здійснює підприємницьку чи іншу діяльність, одночасно працюючи на підставі трудового договору, тобто "за трудовою книжкою", то для призначення допомоги подається копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника та печаткою (за наявності) за основним місцем роботи;

одночасно здійснює підприємницьку та іншу діяльність і не працює на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує установу охорони здоров’я, що його видає.

До "декретної" відпустки за заявою жінки роботодавець зобов’язаний приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості роботи у поточному робочому році.

Алгоритм виплати "декретних"

Лікар реєструє медичний висновок про тимчасову непрацездатність, на підставі чого в системі формується е-лікарняний.

Працівниця повідомляє роботодавця про е-лікарняний (подається інформація про номер запису в Реєстрі медичних висновків).

Роботодавець переглядає інформацію про е-лікарняний в електронному Реєстрі листків непрацездатності.

Через 7 днів з дати відкриття е-лікарняний змінює статус на "готовий до сплати", на підставі чого роботодавцем приймається рішення про призначення декретних.

Роботодавець здійснює розрахунок декретних та подає до Пенсійного фонду заяву-розрахунок.

Пенсійний фонд приймає рішення про сплату і перераховує кошти на спеціальний рахунок роботодавця.

Роботодавець виплачує "декретні" працівниці та сплачує ЄСВ.

В якому розмірі призначається допомога?

Допомога виплачується у розмірі 100% середньої зарплати (доходу), незалежно від страхового стажу, за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

Формула розрахунку декретних виплат: середньоденна зарплата (середня зарплата жінки за один календарний день) × кількість днів відпустки.

Середньоденна зарплата: загальний дохід (на який нараховується ЄСВ) за розрахунковий період (12 місяців, які передують відпустці) / 365 (366) календарних днів.

Наприклад, жінка отримала заробітну плату за 12 місяців, які передують відпустці, у розмірі 250 000 грн. Її середньоденна зарплата становитиме — 250 000 грн : 365 днів = 684,93 грн.

"Декретні" такій жінці виплатять у розмірі — 684,93 × 126 днів = 86 301,18 грн.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами починається на всіх місцях праці одночасно. "Декретні" виплачуються за кожним місцем праці (і за основним, і за сумісництвом, і як підприємцю тощо).

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є правом, а не обов’язком працівниці. Якщо жінка бажає продовжувати працювати, вона самостійно приймає рішення щодо дати виходу у "декрет", яка може не співпадати із датою видачі листка непрацездатності. У такому випадку допомога надається за кожен день фактичного перебування жінки у відпустці, а не за час тривалості лікарняного.

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