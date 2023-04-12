Война декрету не помеха: как и сколько денег сейчас могут получить украинки

Каждая работающая женщина, начиная с 30-й недели беременности, имеет право уйти в отпуск по беременности и родам

В Украине даже не смотря на полномасштабную войну с россией продолжают выплачивать денежную помощь украинцам. Одним из видом поддержки является пособие по беременности и родам.

Юристы "Юридического советчика для ВПЛ" рассказали, каков размер и порядок выплат "декретных" для трудоустроенных женщин.

Так, каждая работающая женщина, начиная с 30-й недели беременности, имеет право уйти в отпуск по беременности и родам — в так называемый "декретный отпуск". Согласно ЗУ "Об отпусках" отпуск по беременности и родам является оплачиваемым социальным отпуском, который исчисляется суммарно и составляет:

126 календарных дней (70 дней до и 56 после родов) – при нормальных родах;

140 календарных дней (70 дней до и 70 после родов) – при осложненных родах или многоплодной (2 и более детей) беременности.

Основанием для назначения пособия по беременности и родам является листок нетрудоспособности, сформированный на основе:

медицинского заключения о временной нетрудоспособности или

документа, удостоверяющего факт усыновления ребенка, установление опеки над ребенком.

При этом, если беременная женщина:

работает по совместительству, или осуществляет предпринимательскую или другую деятельность, одновременно работая на основании трудового договора, то есть "по трудовой книжке", то для назначения пособия подается копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии) по основному месту работы;

одновременно осуществляет предпринимательскую и другую деятельность и не работает на условиях трудового договора (контракта), копию листка нетрудоспособности удостоверяет выдающее его учреждение здравоохранения.

К "декретному" отпуску по заявлению женщины работодатель обязан присоединить ежегодный отпуск независимо от продолжительности работы в текущем рабочем году.

Алгоритм выплаты "декретных"

Врач регистрирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности, на основании чего в системе формируется е-больничный.

Работница сообщает работодателю о е-больничном (представляется информация о номере записи в Реестре медицинских заключений).

Работодатель просматривает информацию о е-больничном в электронном Реестре листков нетрудоспособности.

Через 7 дней с даты открытия е-больничный меняет статус на "готовый к оплате", на основании чего работодателем принимается решение о назначении декретных.

Работодатель осуществляет расчет декретных и подает в Пенсионный фонд заявление-расчет.

Пенсионный фонд принимает решение об уплате и перечисляет денежные средства на специальный счет работодателя.

Работодатель выплачивает декретные работницы и платит ЕСВ.

В каком размере назначается помощь?

Пособие выплачивается в размере 100% средней зарплаты (дохода) независимо от страхового стажа за счет средств Пенсионного фонда Украины.

Формула расчета декретных выплат: среднедневная зарплата (средняя зарплата женщины за один календарный день) × количество дней отпуска.

Среднедневная зарплата: общий доход (на который начисляется ЕСВ) за расчетный период (12 месяцев, предшествующих отпуску)/365 (366) календарных дней.

Например, женщина получила заработную плату за 12 месяцев, предшествующих отпуску, в размере 250 000 грн. Ее среднедневная зарплата будет составлять — 250 000 грн : 365 дней = 684,93 грн.

"Декретные" такой женщине выплатят в размере – 684,93 × 126 дней = 86 301,18 грн.

Отпуск по беременности и родам начинается на всех местах труда одновременно. "Декретные" выплачиваются по каждому месту труда (и по основному, и по совместительству, и как предпринимателю и т.п.).

Отпуск по беременности и родам является правом, а не обязанностью работницы. Если женщина желает продолжать работать, она самостоятельно принимает решение о дате выхода в декрет, которая может не совпадать с датой выдачи листка нетрудоспособности. В таком случае помощь оказывается за каждый день фактического пребывания женщины в отпуске, а не за время продолжительности больничного.

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