Допомога безробітним: скільки платять у 2023 році та хто може претендувати

На біржі праці в Україні безробітні можуть отримувати різні виплати та допомоги

В Україні багато громадян можуть претендувати на грошову допомогу як від держави, так і від різних організацій. Одним із видом кеш-підтримки є виплати по безробіттю.

Телеграф розповідає, хто може претендувати на виплати.

В Україні виплати по безробіттю можуть отримувати громадяни, які звільнені за скороченням штатів, не зі своєї вини втратили роботу, а також ті, хто звільнився з попередньої роботи за згодою сторін. Також є певний список категорій громадян, які мають право на отримання додаткових виплат по безробіттю, наприклад, молоді спеціалісти, інваліди.

Додаткові виплати по безробіттю можуть отримувати особи, які перебувають у статусі безробітного та відповідають певним вимогам. Критерії можуть відрізнятися залежно від конкретної програми додаткових виплат, але вони зазвичай включають таке:

Бути зареєстрованим як безробітний та активно шукати роботу.

Задовольняти певним критеріям доходу та/або втрати доходу у зв’язку з безробіттям.

Не бути звільненим з власної вини чи порушення правил трудової дисципліни.

Не відмовлятися від запропонованої роботи чи програми підвищення кваліфікації.

Додаткові виплати по безробіттю можуть бути доступні в рамках програм регіонального рівня, включаючи програми, створені у відповідь на економічні кризи або надзвичайні ситуації. Для отримання допомоги зазвичай необхідно мати стаж роботи на останньому місці не менше 26 тижнів та реєструватись у службі зайнятості на місці проживання.

Скільки платять на біржі праці в Україні 2023 року?

На біржі праці в Україні безробітні можуть отримувати різні виплати та допомогу, щоб полегшити фінансове становище у період безробіття. Деякі з них включають:

Допомога по безробіттю. Допомога, що надається безробітним громадянам України віком від 16 до 60 років, які втратили роботу з вини або у зв’язку з ліквідацією організації. Розмір допомоги становить від 50% до 70% середньої заробітної плати за останні три місяці роботи. Соціальна допомога: це виплати, які надаються громадянам, чиї доходи нижчі від встановленого мінімального рівня. Сума допомоги залежить від сімейного стану та інших факторів. Матеріальна допомога: це тимчасова фінансова допомога, яку можна отримати у разі кризової ситуації, такої як хвороба чи аварія, що призводить до втрати доходу. Навчання та перепідготовка: безробітні можуть отримати можливість навчання чи перепідготовки за рахунок держави, щоб підвищити свої професійні навички та збільшити шанси на пошук роботи. Страхування від нещасних випадків на виробництві: це страхування, яке покриває витрати на лікування та реабілітацію у разі нещасного випадку на виробництві.

Загалом безробітні на біржі праці в Україні можуть отримувати різні види підтримки та допомоги, які можуть допомогти їм подолати фінансові труднощі в період безробіття та підвищити свої шанси на працевлаштування.

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