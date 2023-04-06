Помощь безработным: сколько платят в 2023 году и кто может претендовать

На бирже труда в Украине безработные могут получать различные выплаты и пособия

В Украине многие граждане могут претендовать на денежную помощь, как от государства, так и от различных организаций. Одним из видом кэш-поддержки являются выплаты по безработице.

"Телеграф" рассказывает, кто может претендовать на выплаты.

В Украине выплаты по безработице могут получать граждане, которые уволены по сокращению штатов, не по своей вине потеряли работу, а также те, кто уволился с предыдущей работы по соглашению сторон. Также есть определенный список категорий граждан, которые имеют право на получение дополнительных выплат по безработице, например, молодые специалисты, инвалиды.

Дополнительные выплаты по безработице могут получать лица, которые находятся в статусе безработного и отвечают определенным требованиям. Критерии могут отличаться в зависимости от конкретной программы дополнительных выплат, но обычно они включают следующее:

Быть зарегистрированным как безработный и активно искать работу.

Удовлетворять определенным критериям дохода и/или потери дохода в связи с безработицей.

Не быть уволенным по собственной вине или за нарушение правил трудовой дисциплины.

Не отказываться от предлагаемой работы или программы повышения квалификации.

Дополнительные выплаты по безработице могут быть доступны в рамках программ регионального уровня, включая программы, созданные в ответ на экономические кризисы или чрезвычайные ситуации. Для получения помощи обычно необходимо иметь стаж работы на последнем месте не менее 26 недель и регистрироваться в службе занятости на месте жительства.

Сколько платят на бирже труда в Украине в 2023?

На бирже труда в Украине безработные могут получать различные выплаты и пособия, чтобы облегчить финансовое положение в период безработицы. Некоторые из них включают в себя:

Помощь по безработице. Пособие, которое предоставляется безработным гражданам Украины в возрасте от 16 до 60 лет, которые утратили работу по своей вине или в связи с ликвидацией организации. Размер пособия составляет от 50% до 70% от средней заработной платы за последние три месяца работы. Социальная помощь: это выплаты, которые предоставляются гражданам, чьи доходы ниже установленного минимального уровня. Сумма помощи зависит от семейного положения и других факторов. Материальная помощь: это временная финансовая помощь, которую можно получить в случае кризисной ситуации, такой как болезнь или авария, приводящая к потере дохода. Обучение и переподготовка: безработные могут получить возможность обучения или переподготовки за счет государства, чтобы повысить свои профессиональные навыки и увеличить шансы на поиск работы. Страхование от несчастных случаев на производстве: это страхование, которое покрывает расходы на лечение и реабилитацию в случае несчастного случая на производстве.

В целом, безработные на бирже труда в Украине могут получать различные виды поддержки и пособий, которые могут помочь им преодолеть финансовые трудности в период безработицы и повысить свои шансы на трудоустройство.

Напомним, ранее мы писали о том, почему в Украине не приходят выплаты для ВПЛ и как это исправить.

Также мы сообщали, что в Украине работодатели могут получить до 16 тысяч гривен за работников.