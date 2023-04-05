Не приходят выплаты для ВПЛ? Почему так происходит и как это исправить

Из-за недоработок в системе некоторые могут столкнуться с задержкой выплат

С началом полномасштабного вторжения россии многие украинцы имеют право на помощь от государства. Одной из таких категорий граждан являются ВПЛ (временно-перемещенные лица). Однако, из-за недоработки системы некоторые могут столкнуться с проблемами, а именно — задержкой выплат.

В Минреинтеграции рассказали, как этого можно избежать.

Речь идет о проблеме, которая может возникнуть у граждан, изменивших свое место регистрации в приложении "Дія".

"В Минреинтеграции поступило обращение от внутренне перемещенных лиц, которым задерживаются выплаты пособия на проживание. В настоящее время вопрос автоматического переназначения помощи на проживании нуждается в доработке", — отметили в ведомстве.

Что нужно сделать, чтобы не столкнуться или исправить эту проблему

Для своевременного получения помощи на жительство ВПЛ следует обратиться в Управление социальной защиты населения за новым местом фактического проживания. При этом отмечается, что органы соцзащиты не должны требовать у ВПЛ оформления повторного заявления на получение помощи. Выплаты должны продолжиться на основе уже зарегистрированного заявления по месту жительства.

Для этого работники соцзащиты должны отправить запрос на получение электронного дела, предварительно сформированного на основании зарегистрированного заявления от переселенца. Обратите внимание, что помощь на проживание будет начислена за все месяцы с момента изменения фактического места жительства ВПЛ.

В Минсоцполитики заверили, что вопрос автоматического переназначения помощи на проживание будет решен до конца апреля.

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